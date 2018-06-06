ООС: Ситуація в зоні бойових дій залишається складною

Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Причепилівка, Кримське Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де російсько-окупаційні війська 11 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру.

Не припиняються бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Лебединське та Широкине поблизу Маріуполя.

Усього противник 31 раз порушив режим припинення вогню. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила ворогу просування в бік наших оборонних рубежів. За даними розвідки, двох окупантів знищено, чотирьох поранено.

Разом з тим, окупанти активізували зусилля у розвідці із застосуванням БПЛА. Так, ранком 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва «Орлан-10», а чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога.

Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення та були госпіталізовані.

З початком поточної доби ситуація суттєвих змін не зазнала.