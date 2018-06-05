Соцопитування: Гриценко доганяє Тимошенко

Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова оприлюднили чергові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.

Серед тих, хто планує піти на президентські вибори навесні 2019 року, голоси розподілилися так:

Юлія Тимошенко - 13,3%

Анатолій Гриценко - 9,4%

Юрій Бойко - 8,4%

Петро Порошенко - 7,6%

Олег Ляшко - 7,4%

Святослав Вакарчук - 5,6%

Вадим Рабінович - 5,5%

Володимир Зеленський - 5%.

Ще 14,6% з тих, хто піде на вибори, не визначилися, за кого голосувати.

Соціологи зауважують, що з огляду на статистичну похибку в 2,3%, насправді можна говорити про дві групи кандидатів: умовних лідерів (Тимошенко та Гриценко) та всіх інших.

Директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна звертає увагу, що Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко, за цим опитуванням, справді матимуть перевагу, однак вона не є настільки суттєвою. Особливо з огляду на те, що виборча кампанія ще не почалася.

"Такого, щоб так кучно йшли кандидати, ще не було… Ситуація дуже хитка", - додає соціолог.

Так йдуть і партії, порівнюють автори дослідження:

"Батьківщина" - 12,6%

"Громадянська позиція" - 10,7%

"Опозиційний блок" - 8,5%

"За життя" - 8,1%

"Радикальна партія" - 7,9%

"БПП - Солідарність" - 7,8%

"Самопоміч" - 5,1%

"Слуга народу" - 5%

"Свобода "- 3,3%.

13,3% респондентів, які планують йти на виборчі дільниці у жовтні 2019 року, ще не знають, за кого віддадуть свій голос.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко каже, що в опитуванні можна побачити кілька регіональних лідерів на Сході і на Донбасі зокрема: це Юрій Бойко та Вадим Рабінович (при тому, що і Юлія Тимошенко тут має суттєву підтримку).

На думку соціолога, це - тенденція до повернення у політику суттєвих регіональних відмінностей, які існували до 2014 року.

"Поки що це не така абсолютна підтримка, яка була у Януковича, але картина вже серйозно відрізняється", - звертає увагу Андрій Биченко.

Ірина Бекешкіна відзначає уподобання виборців із різним матеріальним становищем: "Серед найбідніших абсолютним лідером є Тимошенко… відносно благополучних - Порошенко".

Більше 60% респондентів відповіли ствердно на питання, чи потрібні Україні нові політичні лідери. На думку опитаних, вони мають:

бути некорумпованими;

чесними;

захищати інтереси простих людей.

Серед нових імен чітко лідирують троє:

Святослав Вакарчук;

Володимир Зеленський;

Євгеній Мураєв.