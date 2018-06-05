В Одесі скоєно напад на активіста

5 червня в центрі Одеси двоє невідомих накинулись з ножем на координатора ГО “Центр UA”, активіста “Автомайдану” та члена Ради громадського контролю при НАБУ Віталія Устименка.

За словами активіста, зловмисники напали біля редакції “Суспільного телебачення”, розбивши йому голову та поранивши ножем стегно. Віталій зазначає, що нападників не знає, але готовий їх упізнати.

Наразі активіст у лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції — обставини події з’ясовуються.