На Чернігівщині застрелився відомий український режисер

Надвечір, 4 червня, на хуторі Обирок Бахмацького району виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника та письменника Леоніда Кантера.

Про це повідомляє Високий Вал, посилаючись на власне джерело.

Чоловік укоротив собі віку, застрелившись. Поліція, яка виїхала на місце пригоди, вилучила у загиблого багато вогнепальної зброї.

Леонід Кантер народився у Києві 27 липня 1981 року. Закінчив Київський природничо-науковий ліцей №145.

На першому курсі університету (1998 р.) працював журналістом та ведучим у Національній телекомпанії України.

У 2003 році заснував кіностудію «Лізард філмс», яка зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.

У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області та перетворив його на мистецький хутір - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята.

Серед найвідоміших – фестиваль «ХЛІБ своїми руками» та перший афро-етнічний фестиваль «Мама Африка».