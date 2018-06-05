У будинок кинули три гранати

Сьогодні близько 2 години ночі невідомі кинули три гранати у будинок, де мешкають 4 особи. Внаслідок вибухів частково пошкоджено помешкання та два автомобіля. Постраждалих немає. Поліція вживає заходів щодо встановлення і затримання зловмисників.

Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Лиманського відділення поліції від сина власника будинку. 36-річний чоловік повідомив, що надворі пролунало три хлопки, схожі на вибухи. В цей час вдома знаходилися його батьки та брат.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти-криміналісти і кінолог. Поліцейські обстежили місце злочину, опитали мешканців сусідніх будинків.

Попередньо встановлено, що невідомі кинули на подвір’я три гранати, одна з яких розірвалася на горищі будинку. Пошкоджено вікна та два автомобілі, що знаходилися у дворі. Речові докази вилучено.

Поліція перевіряє всі можливі версії скоєння злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).