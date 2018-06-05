Затримано групу осіб, які підробляли документи для перетину українського кордону

Ділки незаконно переправляли в Україну вихідців з країн так званого «міграційного ризику».

Співробітники контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого незаконно переправляли в Україну вихідців з країн так званого «міграційного ризику».

Правоохоронці встановили, що кілька громадян нашої держави через спеціалізовані ресурси Інтернет і особисті контакти отримували замовлення та в подальшому підробляли документи необхідні для отримання візи для в’їзду в країну. Виготовлені підробки надсилалися «клієнтам» поштовими службами. Оплата послуг проводилась через банківські картки, оформлені на підставних осіб.

За період 2017-2018 років зловмисники встигли «оформити» фальшиві документи понад п’ятистам особам.

Оперативники СБ України одночасно затримали у Києві та в Одесі трьох осіб, причетних до організації нелегального бізнесу. Під час санкціонованих обшуків за місцями їх проживання, роботи та у транспортних засобах правоохоронці вилучили значну кількість підроблених документів та обладнання для їх виготовлення. У ділків, зокрема, виявлено чисті бланки державних установ, банків, комерційних структур, штампи і печатки вітчизняних та іноземних державних органів, відповідне технічне обладнання, принтери, комп’ютерну техніку, банківські карти, їх заготовки, а також обладнання для їх програмування, грошові кошти в сумі близько півтора мільйона гривень. Крім цього, у фігурантів справи вилучена незареєстрована вогнепальна та травматична зброя, а також набої.

У рамках відкритого СБУ кримінального провадження трьом затриманим повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

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