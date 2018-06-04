На Львівщині розстріляли місцевого "авторитета"

- У Самбірський відділ поліції зателефонували лікарі Центральної районної лікарні міста і повідомили, що до них доставили 45-річного чоловіка - місцевого жителя - з вогнепальними пораненнями, від яких він помер в реанімації, - повідомили «ФАКТАМ» попередню інформацію у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі Львівської області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», ведеться слідство.

Вбитий виявився місцевим «авторитетом» на прізвисько Кутя. Його вбили на вулиці трьома пострілами в спину.

Фото з сайту «Ватра-1»