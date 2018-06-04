Гройсман лякає відставкою, якщо ВР не проголосує за створення Антикорупційного суду

Прем'єр-міністр запевнив, що складе повноваження і піде у відставку, якщо парламент не прийме довгоочікуваний закон про антикорупційний суд.

Про це він заявив в парламенті на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

"Як прем'єр, прийняв для себе рішення: якщо справедливий незалежний суд не буде створений, я складу з себе повноваження прем'єр-міністра і подам у відставку", - запевнив він.

За його словами, він "буде працювати з фракціями, щоб закон був прийнятий".

Зі свого боку, спікер додав, що голосування за законопроект призначено на четвер, 7 червня.

Нагадаємо, 1 березня Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про антикорупційний суд, а 23 травня приступила до його розгляду в другому читанні.