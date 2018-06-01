Викрито на хабарах двох працівників Львівської митниці
Зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців.
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах двох працівників митного поста "Мостиська" Львівської митниці.
Правоохоронці встановили, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців за не створення штучних перешкод під час переправлення автозапчастин через кордон.
Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками чергової неправомірної вигоди у сумі вісім тисяч гривень та затримали їх на робочому місці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Обом посадовцям митниці оголошено про підозру в скоєнні злочину.
Слідчі дії тривають.