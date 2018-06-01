Викрито на хабарах двох працівників Львівської митниці

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах двох працівників митного поста "Мостиська" Львівської митниці.

Правоохоронці встановили, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців за не створення штучних перешкод під час переправлення автозапчастин через кордон.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками чергової неправомірної вигоди у сумі вісім тисяч гривень та затримали їх на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Обом посадовцям митниці оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Слідчі дії тривають.