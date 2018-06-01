Суд обрав запобіжний захід військовим тиловикам-хабарникам

Як повідомлялося прес-службою військової прокуратури Центрального регіону України 29.05.2018 року, 29 травня за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України затримано начальника речової служби однієї з військових частин, дислокованої у м. Новоград-Волинській Житомирської області та вищого за посадою офіцера речової служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України безпосередньо після одержання ними неправомірної вигоди.

Затриманим було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30 травня 2018 року першому фігуранту - офіцеру речової служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням розміру застави у сумі 70480 грн, із відстороненням від посади, а другому фігуранту - начальнику речової служби однієї з військових частин Житомирщини – також обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, з внесенням застави у розмірі 88100 грн.