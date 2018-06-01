«Самопоміч» хоче дати більше прав самоврядуванню в Києві

Мер Києва має отримати всі виконавчі повноваження. Впевнений лідер “Самопомочі” Андрій Садовий. Адже нині мер, якого обирають кияни, безправний: “Всі реальні повноваження – в голови КМДА. А насправді – на Банковій. Без погодження звідти мер навіть заступників собі призначити не може. Не кажучи вже про такий абсурд як призначення Президентом голів районів. Понад 50-мільярдний бюджет столиці теж не останній аргумент тримати статус кво.

Це абсурд для міста, в якому гордо стоїть пам‘ятник Маґдебурзькому праву. Я розумію навіщо такий стан справ центральній владі. Я не розумію навіщо це киянам.”

За словами Андрія Садового «Самопоміч» планує змінити цю ситуацію. Депутати під керівництвом віце-спікера парламенту Оксани Сироїд розробили і спільно з колегами з інших фракцій зареєстрували законопроект «Про столицю України – місто Київ». Згідно з документом обраний громадою мер Києва отримує всі виконавчі повноваження. Мер та його адміністрація підзвітні лише громаді та міській раді а не Банковій. Пропонується також скоротити Кількість депутатів Київради до 25.

Столиця має отримати право на формування нових районів. Це дозволить відійти від нелогічного районування та перейти до історичних районних утворень.

“Такий закон – це новий шанс для розвитку Києва. Мрію, щоб столиця стала законодавцем самоврядування в Україні і давала приклад розвитку всій країні! Розумію, що Банкова так просто столицю з зубів не випустить. Головне слово – за киянами. Права не дарують, їх виборюють!”- заявив Андрій Садовий.