На Вінниччині затримано на хабарі заступника керівника військкомату

Співробітники СБУ викрили на хабарі заступника керівника одного з районних військових комісаріатів Вінницької області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав десять тисяч гривень від місцевого жителя. За вказану суму зловмисник обіцяв допомогти уникнути призову на строкову військову службу.

Оперативники спецслужби затримали військовослужбовця на одній із вулиць районного центру під час отримання першої частини хабара у розмірі п’ять тисяч гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з військовою прокуратурою та управлінням захисту економіки Нацполіції.