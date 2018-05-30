На Житомирщині викрито військових, які заробляли на «відкатах» за виплату грошової компенсації

​Сума неправомірної вигоди становила 20 відсотків від суми компенсації.

Двох керівників речової служби військових частин затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативники управління захисту економіки в Житомирській області Нацполіції, слідчі Головного управління поліції області за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України задокументували протиправну діяльність військових ЗСУ, які організували систему «поборів» з колишніх колег по службі.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що керівники речової служби військових частин за безперешкодну виплату грошової компенсації вартості за не отримане речове майно вимагали неправомірну вигоду. Розмір хабара складав 20 відсотків від суми нарахованої компенсації. У разі ненадання «винагороди» - затягування розгляду документів необхідних для виплати.

Водночас керівник речової служби військової частини, яка дислокується у Житомирській області, застерігав колишніх колег по службі, що навіть у судовому порядку вони не зможуть отримати компенсацію, адже до суду будуть подані документи про відсутність державних асигнувань.

Крім того, було встановлено, що частину коштів, отриманих у якості «відкату», фігурант передавав керівникові речової служби військової частини, яка дислокується у м. Київ. Останній займався фінансовими питаннями. Зокрема, організовував перерахування коштів для виплат грошової компенсації вартості за не отримане речове майно.

Оперативники управління захисту економіки в Житомирській області Нацполіції, слідчі Головного управління поліції області за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України задокументували численні факти вимагання та отримання фігурантами неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців.

У Києві правоохоронці за участю КОРД затримали одного з фігурантів під час одержання чергового «відкату» - 3 тисячі гривень.

За місцем проживання та роботи керівників речової служби військових частин проводяться процесуальні заходи. На даний час обидва військові затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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