За фактом вбивства журналіста буде призначено ряд експертиз

Слідчі підготували відповідні клопотання для звернення до суду. Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи і слідчі дії.

Для проведення додаткового огляду місця вчинення злочину та речей загиблого залучено дві слідчо-оперативні групи.

«У кримінальному провадження буде призначено ряд експертиз: слідчі уже підготували відповідні клопотання для звернення до суду щодо призначення, зокрема, судово-медичної та балістичної експертиз. Крім того, нині проводиться додатковий огляд місця злочину та речей потерпілого, дільничні здійснюють поквартирний обхід, а оперативники – встановлюють записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Нагадаємо: вчора ввечері на вулиці Микільсько-Слобідська стріляли у тележурналіста Аркадія Бабченка, від отриманих поранень він помер у кареті «швидкої». відкрито кримінальне провадження.

Загиблий – громадянин РФ, 1977 р.н.

На місці події працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління столичної поліції. Поліцейські проводять всі необхідні дії, аби з’ясувати обставини цієї події, зокрема – опитують громадян з метою встановлення можливих свідків. За фактом загибелі журналіста відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці склали фоторобот особи, причтеної до злочину, та просять громадян повідомити всю відому їм інформацію стосовно цієї особи.