Викрито одеситку, яка розповсюджувала антиукраїнські матеріали

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили мешканку Одеси, яка через російські соцмережі розповсюджувала антиукраїнські матеріали.

Правоохоронці встановили, що жінка регулярно розміщувала на персональних сторінках матеріали із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України та популяризацією терористичних організації «ДНР/ЛНР». Інформацію агітатор отримувала з російських пропагандистських Інтернет видань та сайтів бойовиків з тимчасово окупованих територій.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці співробітники спецслужби вилучили кілька мобільних гаджетів та комп’ютерну техніку із доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затриманій оголошено про підозру в скоєні злочину.

Триває досудове слідство.