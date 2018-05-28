У КПВВ «Гнутове» виявлено комплектуючу техніку для майнінгу криптовалюти

У КПВВ «Гнутове», що в районі проведення Операції об'єднаних сил, на виїзд до ТОТУ за маршрутом «Маріуполь-Донецьк» прибув громадянин України за кермом автомобіля марки «Шкода».

Як виявилося в ході перевірки прикордонників Донецького загону і представників ДФС зі складу Об'єднаних сил, чоловік намагався перемістити з приховуванням в особистих речах в багажному відділенні автомобіля техніку для виготовлення віртуальної валюти на загальну суму близько 122 тисячі гривень.

Чоловік зазначив, що такі комплектуючі мають попит на тимчасово окупованій території, тому таким чином він намагався підзаробити.

Товар вилучено представниками ДФС для прийняття правового рішення та притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП (Порушення порядку переміщення товарів).

Нагадаємо, чотири дні тому у КПВВ "Новотроїцьке" було виявлено незаконне переміщення комплектуючих для майнінгу криптовалюти на суму 210 тисяч гривень. Громадянин України також намагався перевезти товар до окупованого Донецька.