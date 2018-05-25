На кордоні з Польщею виявили психотропи, понад 200 телефонів та планшетів

На кордоні з Польщею правоохоронці не допустили перевезення психотропних таблеток, понад 200 мобільних телефонів та планшетів.

Учора в пункті пропуску «Шегині», в автомобілі 46-річного громадянина Польщі, який їхав в Україну, прикордонники знайшли психотропні таблетки. В салоні автівки він перевозив понад два десятки таблеток клоназепаму, які містять психотропну речовину.

Таблетки вилучено представниками Національної поліції, які невдовзі прибули до пункту пропуску.

Згодом, у цьому ж пункті пропуску, під час оформлення і перевірки мікроавтобуса «Мерседес», яким прямував в Україну 22-річний житель Вінниччини, спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла чималу кількість не задекларованих комунікаційних засобів.

В салоні автомобіля, серед особистих речей, було знайдено 219 одиниць мобільних телефонів та 10 планшетів марок Apple, Asus, BlackBerry та ін., які були у використанні. Пристрої вилучили представники митниці ДФС України.