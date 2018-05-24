Проект з підтримки Естонією профтехосвіти Волині можуть поширити ще на 2 області

Майже 2 роки МОН України разом з Естонією впроваджували проект, в якому педагоги та керівники закладів профосвіти Волині вчились новим методикам навчання та організації роботи. Зараз цей проект завершується, але ми сподіваємося продовжити співпрацю з естонськими колегами та провести його ще в 2 областях. Про це зазначив заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей під час робочої зустрічі з естонськими партнерами сьогодні, 23 травня 2018 року.

Вони обговорили, що в наступний проект також мають увійти такі напрями, як розроблення навчальних планів, поширення кращих практик діяльності закладів та менторська допомога.

“Для нас дуже цінна співпраця з міжнародними партнерами, які готові ділитися досвідом та допомагати у розвитку окремих напрямів. Вже зараз ми маємо практичні результати проекту в Волинській області та інструменти, які допоможуть нам поширити цей досвід на інші регіони”, - зазначив заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Загальний бюджет вже реалізованого у Волинському регіоні проекту склав понад 140 тис евро.

“На початку проекту до нас було багато запитань стосовно того, чому саме Волинь стала центром змін. Річ у тому, що територія та кількість населення цього регіону наближені до Естонії, тому ми вирішили перенести наш досвід та знання на схожу за комплекцією територію”, - розповіла керівник проекту пані Лєа Орро.

У межах проекту було розроблено 5 модульних навчальних програм з професій тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, електрогазозварник, штукатур, кухар та перукар. Також для педагогів та керівників училищ провели кілька навчальних поїздок у Естонію, де фахівці профільних закладів розповіли про успішний досвід управління, оновлення навчальних програм та підвищення кваліфікації педагогів.

У проекті взяли участь:

Колківське вище професійне училище;

Торчинський професійний ліцей;

Камінь-Каширське вище професійне училище;

Луцький центр професійно-технічної освіти;

Любомльський професійний ліцей;

Старовижівський професійний ліцей.

Вони співпрацювали з п'ятьма естонськими училищами, які протягом усього проекту надавали менторську допомогу, сприяли в оновленні навчальних планів і схем перепідготовки педагогів. Серед результатів проекту - готові пропозиції щодо змін у регіональному замовленні фахівців, відкриття навчально-практичних центрів та проведення короткострокових курсів на їх базі, оновлення складу кваліфікаційних комісій, ознайомчі екскурсії для місцевих школярів тощо.

Організаторами проекту є Міністерство освіти і науки України та цільова установа Innove (Естонія) за підтримки Міністерства освіти і науки Естонії та Міністерства закордонних справ Естонії.