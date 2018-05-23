ООС: Загострилась ситуація на Маріупольському напрямку

Упродовж минулої доби, 22 травня, російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права 49 разів порушували режим припинення вогню, з них 13 разів застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Луганському напрямку противник вів вогонь з великокаліберного кулемета по населеному пункту Станиця Луганська, не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Троїцьке.

На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Південне. На Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного та Красногорівки.

Загострилась ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Широкине. З 19-ї до 21 години вечора ворог вдався до обстрілу мирного українського селища Талаківка, що в передмісті Маріуполя. Окупанти випустили по населеному пункту понад 90 снарядів 152 калібру. Втрат серед мирних громадян немає. Пошкоджено селищні промислові приміщення.

Ситуація перебуває під контролем Об’єднаних сил. На місці події усувають наслідки обстрілу військовослужбовці Збройних сил, співробітники Національної поліції та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил.

Під час бойових дій минулої доби один наших захисник загинув та трьох було поранено. Наразі життю поранених загроз немає. Поточної доби втрат немає.

За даними розвідки, знищено 4 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.