На Миколаївщині намагалися реалізувати сильнодіючі лікарські засоби, обіг яких обмежено

Ділки організували пошук клієнтів через Інтернет.

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з поліцією блокували на Миколаївщині мережу реалізації сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено.

Правоохоронці встановили, що ділки організували пошук клієнтів через Інтернет. Замовлення вони надсилали по Україні та до країн ЄС поштовими відправленнями, прихованими від митного контролю.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи оперативники спецслужби вилучили майже дев’яносто тисяч пігулок, чотири з половиною тисячі з яких був метандієнон, тридцять ампул та двісті вісімдесят флаконів з написом нандролон. Правоохоронці затримали організатора нелегального бізнесу.

У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення організатору та учасникам угруповання підозр за ст. 321 та ст. 201 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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