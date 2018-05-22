На Миколаївщині намагалися реалізувати сильнодіючі лікарські засоби, обіг яких обмежено

Ділки організували пошук клієнтів через Інтернет.

Джерело: Відомості

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з поліцією блокували на Миколаївщині мережу реалізації сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено.

Правоохоронці встановили, що ділки організували пошук клієнтів через Інтернет. Замовлення вони надсилали по Україні та до країн ЄС поштовими відправленнями, прихованими від митного контролю.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи оперативники спецслужби вилучили майже дев’яносто тисяч пігулок, чотири з половиною тисячі з яких був метандієнон, тридцять ампул та двісті вісімдесят флаконів з написом нандролон. Правоохоронці затримали організатора нелегального бізнесу.

У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення організатору та учасникам угруповання підозр за ст. 321 та ст. 201 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Стрічка новин

Фото

На Миколаївщині намагалися реалізувати сильнодіючі лікарські засоби, обіг яких обмежено

На Миколаївщині намагалися реалізувати сильнодіючі лікарські засоби, обіг яких обмежено

У Києві знешкоджено банду, у складі якої були діючі правоохоронці, - Анатолій Матіос

У Києві знешкоджено банду, у складі якої були діючі правоохоронці, - Анатолій Матіос

Іноземець намагався вивезти з України предмети антикваріату

Іноземець намагався вивезти з України предмети антикваріату

У Києві обшукали житло керівників Компартії

У Києві обшукали житло керівників Компартії