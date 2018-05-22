ООС: Ситуація складна, бої йдуть вздовж усієї лінії розмежування

Минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

На Луганському напрямку ворог активізувався в районі населеного пункту Троїцьке. На Донецькому напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Зайцеве, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Залізне,Південне, Новгородське, Авдіївка, Мар’їнка, Новогнатівка. Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Чермалик, Водяне та Широкине.

Упродовж минулої доби російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права, 53 рази порушували режим припинення вогню, з них 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь не дозволяючи окупантам витіснити наших захисників з вигідних оборонних позицій.

Біля Авдіївки та Мар’їнки були застосовані контрснайперські заходи, після чого обстріли українських позицій припинилися.

Упродовж вчорашньої доби, противник активними наступальними діями намагався витіснити наших воїнів зі звільненого Південного, який атакував з трьох напрямків. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки та вів вогонь безпосередньо по м. Торецьк.

Під час бойових дій 2 наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

Поточної доби, 22 травня, втрат немає.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник учора ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

[Фото Операція об'єднаних сил / Joint forces operation.]