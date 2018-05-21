Вдалий рейд: Одного бойовика знищено, трьох взято в полон

Один із полонених бойовиків.

Вчора, пізно ввечері, 20 травня, розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону «Донбас» зі складу Об’єднаних сил з метою виявлення вогневих засобів противника, що ведуть обстріли мирних населених пунктів, виконувала бойове завдання в тилу противника.

В ході ведення рейду, був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою, одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає.

Ще двоє із трьох полонених

Наразі троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил. Тривають слідчі дії.

Вилучена зброя

Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород.