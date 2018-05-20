ООС: На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії

Упродовж минулої доби, 19 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною, але контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

На Луганщині, в районах населених пунктів Новотошківське, Кримське, Новозванівка, Золоте, Троїцьке, противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новотроїцьке. Противник вдається до ведення вогоню з артилерії та мінометів з житлових кварталів міста Горлівка, прикриваючись мирним населенням.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Пищевик, Талаківка та Широкине.

Під час бойових дій три наших захисника отримали поранення. Поранених оперативно доставлено до шпиталю та їхньому життю нічого не загрожує.

За даними розвідки, знищено одного та поранено трьох окупантів російсько-терористичних військ.

Упродовж ночі поточної доби, 20 травня, противник п'ять разів застосував важке озброєння, в тому числі реактивні системи БМ-21 по захисникам Авдіївки в районі Донецької фільтрувальної станції. Ситуація контрольована Об’єднаними силами. Втрат наших військ поточної доби немає.