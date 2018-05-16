У Сумах поховали 12-річного школяра, який загинув у ДТП у Білорусі

Кушніренко ВладиславСкриншот/ТСН

У Сумах сьогодні поховали 12-річного Владислава Кушніренка - школяра, загиблого в ДТП на території Білорусі 13 травня, повідомили в обласній держадміністрації.

За словами начальника управління молоді та спорту Сумської ОДА Дмитра Лантушенка, в лікарні білоруського Бреста досі залишаються шестеро українців. Двоє дітей досі в реанімації, їхній стан стабільно тяжкий, інші четверо вже почувають себе краще. Пасажирів автобуса, які не постраждали, вже доставили до Сум. Коли транспортують решту потерпілих - поки вирішують.

Владислав Кушніренко був учнем Сумської міської гімназії № 1.

Як повідомлялося, 13 травня на території Білорусі діти з української футбольної команди потрапили у ДТП. В результаті цього одна дитина загинула, шістьох госпіталізовано. За фактом аварії українська прокуратура завела кримінальну справу, проводиться розслідування.