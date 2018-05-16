У Києві знешкоджено банду, у складі якої були діючі правоохоронці, - Анатолій Матіос

Члени угрупування займалися рекетом, вимаганням грошей і майна, катували і застосовували тортури.

"Головна військова прокуратура, найкращі (оперативники Управління карного розшуку Києва, спецназ і офіцери Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, КОРДу та Внутрішньої безпеки СБУ) провели 60 обшуків, затримали 9 членів організованої озброєної банди, які тероризували Київ та область.

Члени угрупування займалися рекетом, вимаганням грошових коштів і майна, серед білого дня викрадали людей, позбавляли їх волі, катували і застосовували тортури.

До складу озброєного (плюс вибухівка) злочинного угрупування входили діючі співробітники органів внутрішніх справ, один адвокат.

На причетність до вчинення особливо тяжких злочинів перевіряються

співробітники служби безпеки у Київській області.

Слідством встановлено- діяльність злочинної організації координували «кримінальні авторитети», які перебувають у розшуку за вчинення злочинів проти учасників Революції Гідності.

Моя окрема подяка професіоналам спецназу ВШР ДВБ та КОРДу Нацполіціі - члени банди затримані без єдиного пострілу.

Проходять обшуки", - написав на своїй сторінці у Фейсбук головний військоівий прокурор Анатолій Матіос.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.