Іноземець намагався вивезти з України предмети антикваріату
Виявлені предмети антикваріату, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені.
В пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці завадили незаконному переміщенню через кордон великої кількості предметів антикваріату XVIІI-XX століття.
Під час оформлення мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», на якому виїжджав до Росії громадянин Молдови, прикордонний наряд у салоні транспортного засобу, виявив предмети старовини: ікону XIX століття, скрипку 1719 р.в., телефонний апарат 1929 р.в., книги «POMPEI» 1904 р.в. та «GIANNETTO» 1870 р.в., банкноти часів Російської імперії та РСФСР, марку минулого століття та виріб з металу сріблястого кольору.
Наразі виявлені предмети антикваріату, які, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені. На правопорушника складені адміністративні матеріали.
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