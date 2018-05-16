Іноземець намагався вивезти з України предмети антикваріату

Виявлені предмети антикваріату, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені.

В пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці завадили незаконному переміщенню через кордон великої кількості предметів антикваріату XVIІI-XX століття.

Під час оформлення мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», на якому виїжджав до Росії громадянин Молдови, прикордонний наряд у салоні транспортного засобу, виявив предмети старовини: ікону XIX століття, скрипку 1719 р.в., телефонний апарат 1929 р.в., книги «POMPEI» 1904 р.в. та «GIANNETTO» 1870 р.в., банкноти часів Російської імперії та РСФСР, марку минулого століття та виріб з металу сріблястого кольору.

Наразі виявлені предмети антикваріату, які, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені. На правопорушника складені адміністративні матеріали.

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