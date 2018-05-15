Прокуратура Криму оцінила збитки від будівництва Керченського мосту і заявила про екологічну загрозу

Будівництво Керченського моста, який з'єднав окупований Крим і територію Російської Федерації, принесе мінімум 10 мільярдів збитків екосистемі Чорного і Азовського морів. Відповідну заяву зробили в прес-службі прокуратури АР Крим.

"За інформацією фахівців Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, завдані навколишньому середовищу Чорного і Азовського морів при будівництві Керченського моста, при необхідності кріплення морських берегів, складуть не менше 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що будівництво здійснюється з грубим порушенням правил екологічної безпеки, шкодить екосистемі Азовського моря і спричинило екологічне забруднення значної території України.

Зокрема, через будівництво був знищений унікальний півострів Тузла (Україна).

"Будівництво такого об'єкта викликає серйозну небезпеку екології Чорного і Азовського морів: забруднення, порушення природного і відтворення водних біоресурсів та їх знищення", - додали в прокуратурі.

Зараз Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін'юсту проводить комплексну інженерно-екологічну експертизу.

Прокуратура півострова відкрила кримінальне провадження через порушення правил екологічної безпеки при будівництві моста через Керченську протоку за статтею 236 КК України (Порушення правил екологічної безпеки).

Будівництво триває, в 2019 році росіяни планують відкрити рух залізничних поїздів, з 16 травня рух по мосту дозволять для легкового і громадського транспорту, повідомляє NEWSONE.