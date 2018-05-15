Самі бойовики підтверджують злочини найманців «Вагнера»

Майже рік потому СБ України розпочала інформування громадськості про результати розслідування Службою терористичної діяльності найманців російських спецслужб зі складу так званої ПВК «Вагнера» на Донбасі.

Голова СБУ Василь Грицак зазначав, що «правда про злочини РФ в Україні та світі ‒ це жах для вищих політичних і військових керівників Росії, адже лава підсудних нового Нюрнберзького трибуналу стає для них все ближче, а параноя та нічні кошмари все частішають».

За цей час Служба провела кілька спеціальних брифінгів, де послідовно доводила з конкретними фактами, датами, цифрами та прізвищами кривавий шлях «вагнерівців» в Україні, від Луганського аеропорту в червні-серпні 2014 до боїв під Дебальцевим у січні-лютому 2015.

Черговим беззаперечним доказом злочинної діяльності ПВК «Вагнера» в Україні, який буде долучений до матеріалів кримінальної справи, є зізнання самих найманців, які у деталях підтверджують інформацію СБУ: https://www.ridus.ru/news/273191…

Спецслужби РФ продовжують використовувати найманців «Вагнера» для ескалації бойових дій на сході України. За інформацією СБУ найближчими днями до тимчасово окупованого Донецька прибудуть близько ста бойовиків зі складу ПВК «Вагнер» для підтримки терористичного угруповання «ДНР».