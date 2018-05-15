У туристичному автобусі прикордонники виявили водія-«зайця»

Несподівану «знахідку» виявили учора вранці прикордонники Чопського загону під час перевірки автобуса «MAN», який перевозив групу дітей з Чехії в Україну.

Автобус прямував за маршрутом «Градец-Кралове–Тячів» через пункт пропуску «Ужгород». У ході огляду транспортного засобу прикордонний наряд помітив особу, яка переховувалась від проходження прикордонного контролю у спальному відділенні.

Згодом прикордонники з’ясували, що виявлена особа є другим водієм автобуса. Як пояснив сам чоловік прикордонникам, сховатись він вирішив тому, що не мав при собі документів на право перетину кордону. Однак він мав при собі ідентифікаційну картку громадянина Чеської Республіки, що дозволило швидко встановити особу правопорушника. Після з'ясування всіх обставин щодо іноземця було прийнято рішення про відмову у в'їзді в Україну та повернуто на територію Словаччини встановленим порядком.

Окрім того, на адресу Ужгородського відділення поліції ГУНП у Закарпатській області направлено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».