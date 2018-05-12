На Закарпатті затримано на хабарі начальника відділу митного оформлення

Співробітники Головного управління СБ України по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та Головного слідчого управління спільно з прокуратурою АР Крим затримали на хабарі начальника відділу митного оформлення поста «Солотвино» Закарпатської митниці.

Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації через міжнародний пункт пропуску. Оперативники спецслужби задокументували сім фактів отримання митником хабарів на загальну суму дев’ятсот доларів США та понад три тисячі гривень.

Співробітники СБ України затримали зловмисника на робочому місці.

Начальнику відділу оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває досудове слідство.