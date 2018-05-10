НАБУ викрило корупційні схеми в ОПК на понад 1 млрд грн

Викриття фактів корупції в оборонно-промисловому комплексі країни є одним із важливих напрямків роботи детективів Національного антикорупційного бюро України. Щонайменше на 15 підприємствах комплексу детективи НАБУ наразі зафіксували факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. Найчастіше йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також закупівлю товарів за завищеними цінами через компанії-посередники, наближені до керівництва держустанов.

Внаслідок таких дій, на думку детективів, за попередніми оцінками, інтересам держави завдано шкоду на суму понад 620 млн грн та 3 млн дол. США.

Відповідно до розслідувань детективів, ключову роль у появі корупційних схем на підприємствах ОПК відіграють посадовці держструктур: кожен другий підозрюваний у злочинах, викритих НАБУ, належить до цієї категорії.

Водночас, крім розслідувань існуючих корупційних схем, детективи НАБУ запобігають появі нових. Зокрема, виявляючи корупційні ризики, відповідно до вимог чинного законодавства вони звертаються до посадовців для їхнього усунення. Приміром, у такий спосіб вдалося запобігти закупівлі за завищеними цінами паливно-мастильних матеріалів та постачання обмундирування неналежної якості. Загалом, завдяки цій діяльності детективів НАБУ, вдалося запобігти розкраданню понад 130 млн грн.

Нагадуємо, 3 березня 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили посадовцям Збройних Сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» (далі — ДП «ЛБТЗ») про завершення досудового розслідування за фактом розтрати ними понад 14 млн грн під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України.