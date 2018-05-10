На Україну йде холодний атмосферний фронт

"11 травня Україну вже перетне холодний атмосферний фронт. У його тилу похолодає. На Сумщині, Харківщині та Луганщині знизиться температура повітря до +13+17 градусів. На решті території впродовж дня +18+23 градуси", - пише Діденко.

"12-13 травня, вихідними, в Україні циклон із центром над Чорним морем зумовить дощову прохолодну погоду. Повсюди похолодає до +13+19 градусів. На північному сході передбачається до +11+14 градусів. Тепліше очікується лише в західній частині, +18+24 градуси.

14 травня дощі в Україні триватимуть, подекуди очікуються грози, температура повітря коливатиметься в межах 14-22 градусів тепла.

Тому протягом суботи-понеділка головними об’єктами нашої уваги будуть парасолі, легкі дощовики, кардигани, гумовики у сердечки та економія води для поливки городів та клумб.

15 травня дощі найбільш ймовірні у східній частині, проте волога в повітрі ще затримуватиметься практично в усіх областях. Температура повітря почне підвищуватися і в денні години досягне в межах України +22+26 градусів, тому дощі не зможуть втриматися у верхніх шарах атмосфери і періодично випадатимуть в різних областях України разом із грозами.

Отже, нас чекають найближчі холодні дощові дні з переходом у дощові теплі дні.

У Києві 11 травня буде сухо та +18 градусів, 12-14 травня очікується прохолодна волога погода з періодичними дощами та з температурою повітря +13+17 градусів. З вівторка почнеться поступове прогрівання, потепліє до +20+24 градусів, але також із локальними дощами, від невеликих до помірних", - проінформувала синоптик.