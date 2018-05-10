ООС: На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії

Упродовж минулої доби, 9 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення.

Найбільш напруженою обстановка залишалася в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Широкине. Російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети, 53 рази вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП. На деяких напрямках вдавався до активних штурмових дій.

Підрозділи Об’єднаних сил вели інтенсивні бойові дії в районі Авдіївської промзони, населеного пункту Піски, давали адекватну відповідь та знищували вогневі засоби противника.

За даними розвідки, тільки на Авдіївському напрямку противник втратив 5 чоловік загиблими та 7 поранено.

Як повідомлялося, минулої доби один наш захисник загинув в бою в районі населеного пункту Кримське. Трьох захисників Авдіївки та двох захисників Волновахи поранено.

Протягом поточної доби, 10 травня, бойові дії тривали на Донецькому на Маріупільському напрямках. Втрат наших військ немає.