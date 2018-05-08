У Києві обшукали житло керівників Компартії

Комуністів звинувачують у державній зраді.

Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування правоохоронці встановили механізм організації за дорученням російських кураторів проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, спрямованих на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Слідством також отримано інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України. Співробітники спецслужбу провели низку санкціонованих обшуків у Києві та області, зокрема за місцями проживання керівників компартії. Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань.

Триває досудове слідство.

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