На Черкащині затримано на хабарі фіскала

Правоохоронці встановили, що зловмисник запровадив схему отримання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної діяльності посадовця.

Оперативники спецслужби затримали митника під час отримання хабара у розмірі чотириста доларів США від чергового власника автівки.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.