ООС: Ситуація напружена, ворог атакує по всій лінії розмежування

Упродовж минулої доби, 7 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою. Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості.

Бойові дії тривали по всій лінії розмежування. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. В районах населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, подавляли вогневі засоби противника та не допустили просунення окупаційних військ у глиб нашої території.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь 122 мм артилерією по населеному пункту Зайцеве. Грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, артилерійськими обстрілами бойовики руйнують житлові будинки. Тільки впродовж минулого дня у Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів.

Під час бойових дій, втрати Об’єднаних сил склали 2 поранених. Наразі їм надано кваліфіковану медичну допомогу та евакуйовано до госпіталю.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, 5 поранено.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника об’єднаних сил.