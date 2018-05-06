За добу 9 обстрілів, одного бойовика взято в полон
Українські військові не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку.
За минулу добу, 5 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил найбільш інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Водяне, Широкіне.
На застосування противником мінометів, артилерії, танків Об’єднані сили давали адекватну відповідь.
Застосування російсько-окупаційними військами артилерії та мінометів, порівняно з попередніми днями, зменшилось. Противник 9 разів за добу застосовував заборонене озброєння.
Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку.
Окремі підрозділи наших військ провели успішні рейдові дії. У ході рейду одного бойовика взято в полон.
Під час бойових дій минулої доби одного нашого військовослужбовця поранено. Поточної доби, станом на 7.00 ранку, ще один військовослужбовець отримав поранення.
За даними розвідки, 6 окупантів загинуло, 4 поранено.