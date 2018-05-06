Прикордонники з залізничниками організували нелегальне штампування документів на перетин кордону

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою блокували на Сумщині механізм незаконного оформлення прикордонниками документів, які дають законне право на перебування громадян в нашій країні та РФ.

Правоохоронці встановили, що угруповання, до якого входили діючі та колишні прикордонники і залізничники, організували на пункті пропуску «Конотоп» нелегальне проставлення штампів у документи про нібито перетин кордону.

Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували, що українські «заробітчани», які працюють у Росії, напередодні закінчення терміну офіційного перебування передавали свої паспорти українським залізничникам. Ті у свою чергу через спеціально обладнані схованки залишали документи прикордонникам, які вносили необхідні відмітки. Такі ж «послуги» надавалися громадянам РФ, які перебували в Україні.

Співробітники СБ України також зафіксували, що зловмисники допомагали оформити легальний в’їзд в нашу країну мешканцям тимчасово окупованих територій, які виїжджали до РФ через неконтрольовану ділянку кордону. За інформацією спецслужби, серед них були особи причетні до діяльності незаконних збройних формувань терористичних організацій «Д/ЛНР».

За кожне внесення недостовірних даних у паспорт ділки отримували до двох з половиною тисяч гривень, а виготовлення підробленої міграційної картки «коштувало» до п’ятисот.

У рамках відкритого кримінального провадження під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість фіктивних дата-штампів української прикордонної служби та Прикордонної служби ФСБ РФ, документи, які підтверджують проведення оборудок.

Вирішується питання щодо проведення низки експертиз та повідомлення про підозру особам, причетним до незаконного бізнесу.