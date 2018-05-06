НА Київщині затримали на хабарі працівника СБУ

Співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині.

Оперативники спецслужби встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вимагав п’ять тисяч доларів від директора одного з дошкільних закладів регіону. Він витребував у чиновника документацію на проведення у закладі ремонтних робіт. Незважаючи на відсутність порушень, хабарник обіцяв «знайти» їх у разі не сплати грошей. Майор також планував «завести» у дитячий садок постачальника продуктів харчування, продукція якого не відповідала встановленим нормам.

Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.