Мама з 1,5-річною дитиною намагалася пересікти кордон за підробленими документами

Учора, в пункті пропуску «Шегині» на виїзд з України прямувала 23-річна громадянка України зі своєю півторарічною донькою. На паспортний контроль жителька Чернівецької області надала нотаріально завірену заяву батька дитини про дозвіл на вивезення її за кордон. В ході перевірки прикордонники встановили, що батько на момент видачі заяви вже певний час перебуває за межами України, відповідно фізично не міг підписати поданий правоохоронцям документ. Крім того, провівши експертне дослідження документу, прикордонники встановили, що заява є повністю підробленою, захисні елементи на бланку відсутні, а нотаріуса, який його завірив, взагалі не існує. Враховуючи виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів», прикордонники направили представникам Нацполіції України відповідне повідомлення. Через кордон матір з донькою не пропустили, в подальшому їх передали представникам поліції.

Питання перетину державного кордону України разом із дітьми, оформлення туристичних груп дітей та неналежна підготовка до таких поїздок подорожніми є традиційно проблемним на кордоні, особливо в періоди туристичних сезонів.

З початку року тільки на ділянці Мостиського прикордонного загону вже не пропущено за кордон понад 100 дітей. Основними причинами непропусків були відсутність дозволів на вивіз дітей від одного з подружжя, пропуски термінів, що вказані в дозволах чи взагалі спроба підробити таку заяву з дозволом.

Тому вкотре просимо подорожніх уважно ставитися до підготовки відповідних документів перед поїздками за кордон з дітьми та звертатися у разі відсутності одного з батьків до Консульських установ України за кордоном.