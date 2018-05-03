Зона бойових дій: Ворог застосовує артилерію та міномети

Впродовж минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою. Бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію та міномети.

Під час бойових дій у підрозділах наших військ поранено трьох військовослужбовців. Їх оперативно доставлено до госпіталю. Стан здоров’я поранених задовільний.

За даними розвідки, впродовж минулої доби, 2 травня, втрати противника – четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації.

Упродовж ночі поточної доби, 3 травня, на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на шосту годину ранку сьогодні, 3 травня, втрат наших воїнів немає.