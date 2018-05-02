Гройсман заявив, що нікому не дасть використовувати адмінресурс на виборах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нікому не дасть використовувати адміністративний ресурс у виборчій кампанії на президентських виборах. Таким чином він прокоментував питання про свої дії, якщо на нього, як прем'єра, буде здійсняться тиск для використання адмінресурсу. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Коли почнеться президентська кампанія, є кілька фундаментальних речей, які я забезпечу. Я нікому не дам використовувати адміністративний ресурс через мене у виборчих кампаніях. Це принципова позиція для мене. Я ніколи нікому не давав цього робити, коли був мером, і не дам" , - заявив Гройсман.

Він зазначив, що не сприймає такі методи ведення виборчих кампаній. "Я вважаю, що якщо ти використовуєш адмінресурс, тиск і на такій хвилі приходиш до влади, то нічого хорошого ти не принесеш - тільки біди і страждання", - підкреслив Прем'єр.

Крім того, Гройсман запевнив, що ніколи не працював і не працює під вибори.

Як повідомляв NEWSONE, Гройсман перед цим заявив, що ще не визначився з форматом участі в майбутніх виборах в парламент, запланованих на 2019 рік.