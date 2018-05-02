Командувач Обєднаних сил поділився планом повернення окупованих територій під контроль України

Командування Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв детально розповів, як відбуватиметься повернення окупованих Російською Федерацією територій під контроль України.

Про це він розповів у середу, 2 травня, в м. Краматорськ, під час брифінгу з нагоди початку операції Об’єднаних сил.

«Громадяни України з числа мешканців Донбасу, незалежно від того, знаходяться вони в районах навколо лінії розмежування або на тимчасово окупованих територіях, мають бути впевнені – Об’єднані Сили зроблять все можливе та необхідне для поновлення на цих територіях верховенства права. Це та категорія, про яку люди, які перебувають під окупацією, вже давно забули», - сказав він.

За словами Командувача, саме повернення верховенства права, чесного суду, поновлення діяльності справжніх правоохоронних органів, а не бандитів зі зброєю, є необхідною умовою для повернення регіону до нормального мирного життя.

Він зазначив, що сили Національної поліції та Національної гвардії України будуть спрямовувати зусилля на забезпечення, перш за все, безпеки громадян, їх прав і свобод, на протидію злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку.

«Командування Об'єднаними Силами забезпечить постійне інформування громадськості про таку діяльність, що забезпечить її прозорість та буде ефективним інструментом проти службових зловживань», - додав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також розповів, що для забезпечення безпеки мирного населення будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.

Водночас, діяльність СБУ буде зосереджена на недопущенні здійснення терористичних актів в районі проведення операції, виявленні терористичних груп та на інших заходах з охорони Закону та інтересів держави.

«Співробітники Служби Безпеки за підтримки правоохоронних органів будуть займатися питаннями правової реабілітації осіб, які були вимушені співпрацювати з окупаційною владою, але не були причетні до вбивств, насильства або інших злочинів проти людяності. Зрозуміло, що кожен з таких випадків розглядатиметься індивідуально», - підкреслив Командувач.

Він пояснив, що для тих громадян України, які брали участь у злочинах, вихід із ситуації полягає через суд та вирок, у відповідності до тяжкості скоєного злочину.

«Всі ці заходи мають на меті створення умов для відновлення та відродження Донбасу. Великою перевагою Об’єднаних Сил є система координації дій військових та правоохоронних структур, їх співпраця з військово-цивільними адміністраціями», - переконаний генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, серед пріоритетів такої спільної роботи – відновлення та розбудова зруйнованої під час бойових дій інфраструктури, зокрема – соціальних об’єктів. Йдеться, в першу чергу, про райони, які безпосередньо межують із лінією зіткнення. Головний масив економічних та соціальних питань візьмуть на себе професіонали із складу військово-цивільних адміністрацій. Це стосується поновлення повноцінної роботи промислових об’єктів, розвиток горизонтальних економічних зв’язків, сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, зменшення рівня безробіття.

«Ми розраховуємо, що завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям військово-цивільних адміністрацій, нам вдасться створити на території Донецької і Луганської областей соціальні та правові умови, які будуть потужним стимулом для повернення додому для тих громадян, які нині опинилися під окупацією», - сказав Командувач.

Нагадаємо, відповідно до Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” та наказу Верховного Головнокомандувача ЗС України з 30 квітня розпочалася операція Об’єднаних сил.