На Буковині затримано бойовика терористичного угруповання «Восток»

Співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з прокуратурою затримали на Буковині бойовика терористичного угруповання «Восток» так званої «ДНР».

Правоохоронці встановили, що уродженець Донецька з початку 2014 року приєднався до бойовиків. У складі незаконних збройних формувань бойовик зі зброєю в руках перебував на позиціях терористів, виконував вказівки ватажків щодо охорони ділянок на лінії розмежування, брав учать в облаштуванні незаконних блокпостів. Оперативники СБ України задокументували, що він забезпечував охорону одного із фейкових депутатів «ВР ДНР» під час публічних заходів, брав участь у патрулюванні захопленого терористами будинку Донецької обласної державної адміністрації.

Співробітники спецслужби затримали бойовика в одному з населених пунктів Чернівецької області, куди він приїхав до своєї цивільної дружини.

Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Прокуратурою підтримано клопотання слідчого про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.