Україна отримала протитанкові ракетні комплекси Javelin із США

Про це глава держави повідомив в Facebook.

"Вітаю жвавий інтерес - і в Україні, і за її межами - до постачання нам комплексів Джавелін. Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки. Продовжуємо працювати над зміцненням нашого оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії.

Щиро вдячний за справедливе рішення Donald J. Trump на підтримку України, на захист свободи та демократії. Вашингтон не лише виконав нашу спільну домовленість - він продемонстрував лідерство і важливий приклад.

Розраховую на твердість позиції всіх партнерів України, передусім країн Великої сімки: ціна за триваючу агресію проти України для Кремля має і надалі зростати", - написав Президент.