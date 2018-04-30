Завершенням АТО Президент хоче уникнути відповідальності – Безсмертний

Завершення АТО та початок дій Об’єднаних сил на чолі з Оперативним штабом нічого не змінить в нинішній ситуації на Донбасі. Такими кроками напередодні виборів Президент хоче уникнути відповідальності за те, що відбувається на окупованих територіях, та хоча б частково забрати Нацгвардію з-під впливу «Народного фронту». Таку думку висловив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.

«Завершується період Антитерористичної операції і розпочинаються заходи з відсічі зовнішньої агресії збройних сил Російської Федерації. Цей крок вчиняється у відповідності до закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Проте ці заходи могли бути реалізовані і без прийняття такого закону, тому що закон «Про оборону України», закон «Про правовий режим воєнного стану» і так давав право Президенту вчиняти відповідні дії разом із Верховною Радою, призначати і створювати оперативне командування, Оперативний штаб управління процесами і т.д.», - сказав він.

Політик переконаний, що введення в дію такого закону абсолютно ніякого відношення не має до ситуації на окупованому Донбасі, до процесів реінтеграції та відновлення державного суверенітету на відповідній території. Причиною є лише політика, бо «Україна поступово входить у виборчий процес 2019 року».

«Це спроба уникнути Верховним Головнокомандувачем відповідальності за ті процеси, які пройшли і будуть відбуватися на відповідній території, тому що з моменту запровадження нової системи відповідальність та повне управління військами, які знаходяться на відповідній території, бере на себе керівник Оперативного штабу», - вважає він.

Ще однією політичною складовою цього процесу Безсмертний називає боротьбу між БПП та НФ, який через Міністерство внутрішніх справ на чолі з Арсеном Аваковим контролює Національну гвардію. «Даний закон – це продовження політичного поєдинку між двома політичними силами – Блоком Петра Порошенка та «Народним фронтом», тому що, згідно цього закону, Національна гвардія в цьому секторі теж підпорядковується Оперативному штабу», - зауважив він.

Водночас, політик зауважив, що в української влади досі немає цілісного бачення концепції процесу реінтеграції. За його словами, введення в дію подібних законів «ніяк не змінює систему взаємовідносин з громадянами України, які знаходяться як на окупованій території Донбасу, так і в Автономній Республіці Крим».

«Ми матимемо продовження нинішньої ситуації, яку розбавлять лише новою політичною риторикою. Але фактично не змінюються ні підходи до управління процесами, які там відбуваються, ні хід бойових дій, ні економічна взаємодія, ні функціонування режиму сірої зони та прилеглих до неї територій», - переконаний Безсмертний.