На Дніпропетровщині на хабарі попався слідчий поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили у Кривому Розі слідчого поліції на хабарі.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав десять тисяч доларів США від місцевого жителя за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито шахрайські дії. В якості «посередника» для отримання неправомірної вигоди посадовець залучив знайомого адвоката.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників після отримання всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з військовою прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.