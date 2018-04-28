У Києві на Дарниці на ходу вибухнув автомобіль (фото)

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Автомобіль Chevrolet вибухнув ввечері в п'ятницю, 27 квітня, в Дарницькому районі Києва. Про це інформує прес-служба поліції Києва в Facebook.

Інцидент стався о 22:20 на вулиці Михайла Драгоманова, 44а. Попередньо встановлено, що в автомобілі на ходу вибухнула граната. В результаті отриманих травм один з чоловіків, який знаходився в Chevrolet, загинув на місці події. У момент вибуху в машині знаходився ще один чоловік. Другий також постраждав, але вижив. Його оперативно доставили в лікарню.

Отримавши виклик про подію, на місце інцидента виїхали керівники столичної та Дарницької поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі та рятувальники.

"В результаті вибуху одна людина загинула, інша - отримала тілесні ушкодження. Травмованого доставили в лікарню, де йому надають медичну допомогу. Поліція з'ясовує обставини події, встановлює особу загиблого, проводить першочергові слідчі дії, в тому числі огляд місця події, спілкується зі свідками і очевидцями ", - відзначили в прес-службі.