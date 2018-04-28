Майже 500 тисяч українців скористалися перевагами безвізу

Загалом з початку введення безвізу до країн Європейського Союзу прослідувало 17,6 мільйона громадян. З них 4,2 мільйона осіб за біометричними паспортами, а 490 тисяч громадян України скористалися безвізом, інформує Держприкордонслужба.

11 червня 2017 року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Безвізовий режим з країнами Європейського Союзу значно спрощує процес перетину державного кордону для українців. Певний «ажіотаж» серед бажаючих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб, а вже з початку квітня цього року – близько 26 тисяч громадян України.

Загалом з початку введення безвізу до країн Європейського Союзу прослідувало 17,6 мільйона громадян. З них 4,2 мільйона осіб за біометричними паспортами, а 490 тисяч громадян України скористалися безвізом, більшість з яких обрали авіаційні пункти пропуску. Найменша кількість громадян обирає подорожі морем.

Найчастіше наші співвітчизники обирають маршрут для подорожей через українсько-польський кордон, найменше – через пункти пропуску, що на кордоні зі Словаччиною.