На Херсонщині прикордонники завадили незаконному переміщенню півмільйона російських рублів

Учора до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» пішки прибув громадянин України, житель Херсонщини, який прямував до ТОТУ АР Крим. Під час проходження паспортного контролю своєю знервованою поведінкою громадянин привернув увагу прикордонників. Чоловіка військовослужбовці вивели з загального потоку та спільно з представниками митниці провели огляд речей і виявили незадекларованих понад 410 тисяч рублів РФ.

А в контрольному пункті «Чонгар» під час огляду автомобіля «Nissan» прикордонники спільно з представниками ДФС у громадянки України, яка слідувала з Києва до Сімферополя, виявили незадекларовані 82 тисячі рублів РФ.

В обох випадках знайдені кошти вилучили, а стосовно громадян склали відповідні протоколи.